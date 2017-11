Samsung me fitime rekorde edhe në 2017

Pas lëshimit të udhëzimeve paraprake dy javë më parë, Samsung ka postuar fitimet e veta zyrtare për TM3 2017.

Kompania jugkoreane ka regjistruar 13 miliardë dollarë në fitimin operativ. Kjo është një rritje masive prej 179% gjatë vitit dhe një rekord i aktivizuar nga kërkesa e lartë për pajisje mobile dhe çipa për serverët.

Të ardhurat e raportuara nga Samsung janë 55.48 miliardë dollarë, që është një rritje nga 42.75 miliardë dollarë. Fitimi neto gjithashtu u rrit në mënyrë drastike – një rritje prej 89% nga 4.05 miliardë në qershor-shtator 2016 në 10 miliardë për tremujorin e fundit.

Të ardhurat nga Divizioni i Komunikimit Mobil dhe Rrjetit të Bizneseve ranë me 18.9% në krahasim me tremujorin e tretë të vitit 2016, “për shkak të pjesës më të lartë të shitjeve të modeleve të nivelit të mesëm dhe të ulët”. Samsung gjithashtu deklaroi se dërgesat e telefonave u rritën në përgjithësi për shkak të lëshimit të Galaxy Note 8 dhe Galaxy J 2017. Kompania pret që kërkesa të shkojë më lartë me sezonin e festave në fund të vitit.

Së bashku me rezultatet tremujore, Samsung njoftoi se Divizionet e Pajisjeve, Consumer Electronics, IT & Mobile Communications janë duke u bërë me menaxher të rinj.