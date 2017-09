Samsung lanson Samsung Galaxy Tab A (2017)

Samsung Galaxy Tab A (2017) më në fund është bërë zyrtar. Tableti është mundësuar nga një procesor SoC me quad-core, 1.4GHz, dhe një ekran 8 inç me rezolucion me 1280 x 800 pikselë.

RAM është 2GB, ndërsa memoria e brendshme është 16GB. Departamenti i kamerës trajtohet nga një njësi e pasme me 8MP dhe një para me 5MP.

Me dimensionet në 212.1 x 124.1 x 8.9mm dhe duke peshuar në 364g, pajisja punon me Android 7.1 Nougat. Një bateri prej 5,000mAh është instaluar për të mbajtur dritat.

Tableti ka nisur në Vietnam, ku mbart një çmim prej 6,490,000 VND, i cili aktualisht përkthehet në rreth 285 dollarë. Nuk ka asnjë informacion nëse dhe kur do të vihet në dispozicion në tregje të tjera.