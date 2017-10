Sampaoli: Fitojmë ndaj Ekuadorit

Argjentina ka ende shpresa. Kombëtarja Albicelste nuk arriti dot të merrte një fitore përballë Perus. Një moment ky që komplikon akoma edhe më shumë rrugën e Argjentinës në rrugën drejt botërorit Rusi 2018. Sidoqoftë përtej situatës aspak të këndshme ai që kujdeset për ti dhënë skuadrës kurajë dhe frymë optimisite është tekniku Jorge Sampaoli, i cili beson se në ndeshjen e fundit, atë ndaj Ekuadorit ekipi do të arrijë të fitojë.

“Na mungoi goli. Sidoqoftë jam besimplotë që do t’ia dalim të fitojmë përballë Ekuadorit. Nëse do ta luajmë ndeshjen e fundit ashtu siç dimë në, atëherë do të jetë dhe Argjentina pjesë e botërori. Sigurisht që situata nuk është e qetë, por kualifikimi varet vetëm nga ne, duhet të japim të mirën tonë. Në skuadër ka një frymë optimiste. Jam i bindur se do t’ia dalim.”

Argjentina do të luaj takimin e fundit ndaj Ekuadorit më datë 11 Tetor. Shansi i fundit për Albicelstët ku fitorja është i vetmi rezultat që do t’i garantone një biletë për në botëror.