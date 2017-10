Sam Smith solli shumë risi nga ana e tij në ditët e fundit!

Pasi që publikoi këngën e tij më të re “Pray,” 25 vejçari, njëheri edhe fitues çmimeve Grammy, anoncoi emrin dhe datën e publikimit të albumit të tij më të ri, raporton Kosova.info.

Albumi i titulluar ‘The Thrill of It all’ do të publikohet me datë 3 nëntor dhe ju mund të bëni porositë e hershme në iTunes.

Sam po ashtu ka bërë të ditur datën se kur dalin në shitje biletat për turneun e tij në verën e vitit 2018. Biletat do të mund t’i blini nga data 12 tetor.

Doni të shihni se mos do keni kënaqësinë ta kemi Sam diku afër, atëherë vizitoni SamSmithWorld.com për të parë datat dhe vendet se ku do mbahen koncertet e tija verore. /KI/