Sallova: Për LDK-në më mirë është në pushtet PDK se Vetëvendosje

Vendimi i LDK-së për të qëndruar në opozitë po komentohet me tone të ndryshme nga njohës të çështjeve politike.

Donik Sallova, politolog thotë se LDK-ja po i shërben PDK-së, qoftë duke qëndruar në pushtet apo duke shkuar në opozitë.

Sallova në një postim në llogarinë e tij në ‘Facebook’, ka shkruar se ideatorët e LDK-së për të qëndruar në opozitë janë tre nënkryetaret e këtij subjekti: Agim Veliu, Lutfi Haziri dhe Haki Rugova.

“Pra shkurt, për LDK-në më mirë PDK-ja në pushtet se sa LVV-ja dhe më mirë zgjedhje të reja se LVV-ja në pushtet”, ka shkruar ndër të tjera Sallova në ‘Facebook’.

Postimi i plotë i Sallovës:

LDK-ja në shërbim të PDK-së, qoftë në pushtet qoftë në opozitë

Një parti gjykohet politikisht edhe kur vendosë të futet në bashkëqeverisje e ta marrë pushtetin, edhe kur vendosë të rrijë në opozitë e ta mbikëqyrë qeverinë. Vendimi për të qëndruar në njërën apo tjetrën anë mund ta ketë, në ketë rast, konsekuencën e njejtë politike. Kur LDK-ja vendosi të futej në bashkëqeverisje me PDK-në në 2014, konsekuenca ishte zgjatja e qëndrimit të PDK-së në pushtet, duke ia dhuruar edhe postin e Presidentit. Për këtë sjellje LDK e mori gjykimin nga votuesi. Nëse siç po deklarojnë krerët e LDK-së, kjo parti ka vendosur të qëndrojë në opozitë, duke refuzuar edhe PAN-in edhe LVV-në, atëherë konsekuenca e këtij qëndrimi të LDK-së do të jetë prapë e njejtë, vazhdimi i qëndrimit të PDK-së në pushtet. Për këtë vendim politik në shërbim të PDK-së, në zgjedhjet e ardhshme për LDK-në do të bien këmbanat! Ideatorët e këtij vendimi të LDK-së, kryetarët komunalë të LDK-së, Veliu, Rugova dhe Haziri, në pamundësi për t’i ndihmuar haptazi PDK-së në një bashkëqeverisje të re, për shkak të presionit publik, duan ta çojnë LDK-në në opozitë, si forma e sigurtë e rrjedhjes së votave drejt PAN-it, të atyre deputetëve që “nuk duan ta çojnë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme”. Pra shkurt, për LDK-në më mirë PDK-ja në pushtet se sa LVV-ja dhe më mirë zgjedhje të reja se LVV-ja në pushtet. I bie që për PDK-në, LDK-a jo vetëm që shkon në opozitë, por e çon vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme vetëm e vetëm mos të vijë në pushtet Vetëvendosja. Kjo është e vërteta!