Sadriu shpall kandidaturën

Kryetari i Degës së Tretë të rinjve të LDK-së, Flamur Sadriu, ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të FR të LDK-së. Nisur nga fakti se procesi zgjedhor pritet të mbahet së shpejti Sadriu tha se pret mbështetjen e shumicës së të rinjve.

“Duke e parë nevojën imediate për fuqizim dhe përfaqësim të denjë të FRLDK-së përmes shprehjes së lirë të vullnetit të të rinjve, marr guximin që me mbështetjen e shumicës së të rinjve të LDK-së të jem kandidat për të udhëhequr me Forumin e Rinisë së LDK-së”, tha ai në një postim në facebook. Ai pret përkrahjen e të rinjve që me punë dhe aktivitet ta fuqizojnë Forumin e Rinisë së LDK-se së bashku me ta. /KI/