Sa trupa e çfarë armë do të ketë Ushtria e Kosovës?

Bislim Zyrapi, Këshilltari për Siguri i Presidentit Hashim Thaçi, ka treguar se sa trupa dhe çfarë armë do të kenë Ushtria e ardhshme e Kosovës.

“Janë 5000 trupa aktive, 2500 trupa do të jenë rezervë. Është e mjaftueshme si forcë që mbron sovranitetin e Kosovës, ashtu si edhe e mjaftueshme për të përballuar buxheti i Kosovës”.

“Është e mjaftueshme si forcë që është planifikuar me këtë numër të trupave”.

“Zhvillimi i FSK-së në Ushtri nuk mund të bëhet për një natë, është e planifikuar saktë se sa zgjatë, andaj çdo vit ndahet nga 5 milion euro për të rritur zhvillimin e saj. Kjo as nuk e dëmton buxhetin”.

Këto komente Zyrapi i ka bërë në Info Magazine të Klan Kosovës.

“Armët ose teknika që do të përdoret do të jenë armë të këmbësorisë, do të ketë kapacitet të armëve të rënda si tanke”.

Nuk do të ketë aviacion, nuk mund ta ketë se është territori i vogël i Kosovës. Do të ketë njësi të helikopterëve por jo aviacion”.

“Për fillim mund të blihen 3 ose 6 helikopterë por kjo do të shkojë gradualisht, varësisht edhe buxhetit të FSK-së”.

“FSK-së i nevojiten edhe armët për mbrojtje, duhet të jenë edhe armët kolektive që tash FSK nuk i ka, po ashtu FSK nuk i ka armët kundër tankeve, armë kundër ajrore etj”.

Zyrapi ka folur edhe për atë se a do të shkojë Ushtria e Kosovës në veri të vendit.

“FSK nuk ka shkuar deri tash në Veri e në të ardhmen lokacionet do të vendosen në aspektin më të volitshëm”.

Këshilltari i Thaçit, ka thënë se “Varet nga Kuvendi kur do ta procedojë dhe votimi i Ushtrisë, varet prej deputetëve, varet prej Komisioneve, por nevoja është e menjëhershme”.

Zyrapi ka folur edhe për atë se sa e ka mbështetur shteti Ramush Haradinajn, liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.

“Edhe nga Presidenti, edhe nga Qeveria janë përpjekur dhe janë duke u përpjekur, me aq sa kanë fuqi të bëjnë në fushën diplomatike”.