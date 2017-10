Sa shanse ka Shqipëria përballë Italisë, sipas kompanive të basteve

Kompanitë e basteve këtë herë duket se janë treguar paksa “dashamirëse” me Shqipërinë. Ekipi ynë kombëtar në përballjen me Italinë nuk ka një mundësi të pamundur për ta mposhtur kundërshtarin. Koeficienti që të fitojë Shqipëria është 6.00, barazimi është 3.80, ndërsa fitoja e Italisë kuotohet me 1.67, shkruan “Shekulli”.

Ndërsa Shqipëria kishte thuajse shanse zero të fitonte me Spanjën, me Italinë ka goxha shans. Kjo edhe falë faktit se Italia shënoi barazim në ndeshjen e fundit në fushën e vet përballë Maqedonisë.