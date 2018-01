Sa janë të shqetësuara Gjermania e Franca me përpjekjet për shfuqizimin e Gjykatës Speciale

Presioni ndërkombëtar ndaj liderëve të Kosovës vazhdon të rritet për të mos e zhbërë ligjin për Gjykatën Speciale, raporton KTV.

Përpjekjet e 22 dhjetorit për të shfuqizuar Gjykatën Speciale kanë shqetësuar Gjermaninë dhe Francën.

Këto dy shtete kanë dërguar në Prishtinë dy zyrtarët e tyre të Ministrisë të Punëve të Jashtme, të Gjermanisë dhe Francës, Christian Hellbach dhe Thomas Bartin, për t’u takuar me udhëheqësit e institucioneve në vend.

“Vizita zhvillohet në sfondin e shqetësimeve në Berlin dhe Paris lidhur me përpjekjet e fundit për të shfuqizuar ligjin mbi Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar”, thuhet në njoftimin e ambasadës gjermane.

Gjatë vizitës dyditore, ata do të takohen me presidentin, kryeministrin si dhe me përfaqësuesit e partive politike dhe shoqërisë civile.

Ndërsa gjatë ditës në njërin nga lokalet në kryeqytet, ka takuar zyrtarë të Vetëvendosjes. Ambasadori gjerman nuk e ka komentuar fare se çfarë u diskutua në këtë takim.

Edhe zyrtarët e Vetëvendosjes, pjesëmarrës në këtë takim, i janë shmangur ekipit të KTV-së.