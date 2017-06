Sa gjuhë flasin lulet?

Keni marr apo dërguar lule, duhet ta dini se bashkë me to keni pranuar apo dërguar edhe emocione. Ne do t’u ndihmojmë që përmes një buqete me lule të dërgoni porosinë e vërtetë dhe atë ta lexoni. E kemi të njohur fuqinë e madhe të ndikimit që kanë ngjyrat. Flasim kësaj radhe për lulet.

Për ngjyrat mendojmë shumë shpesh, duke u nisur nga prania e tyre në shtëpi, mobile, veshmbathje. Por, duhet menduar edhe kur bëjmë përzgjedhjen e luleve për kopsht, ballkone apo kur i dërgojmë buqetë personit të dashur.

Ngjyrat kanë ndikim të madh në nën dijen tonë. Këtë e konfirmojnë edhe ekspertët. Ata sqarojnë se reagimi ynë karshi ngjyrave është emocional dhe se lulet janë transmetues ideal i këtyre emocioneve.

Një aranzhman kreativ i luleve mund të zgjoj ndonjë ndjenjë të harruar, të ndryshoj disponimin. Ata thonë se me ngjyra të luleve shprehen shtatë lloje të emocioneve.

Buqeta me lule ngjyrë portokalli të zbehtë, ngjyrë vjollce dhe të bardhë në kombinim me nuancat e ndritshme të gjetheve të gjelbra, krijojnë ndjenjën e sigurisë. Personi të cilit i dhurohet buqeta e luleve me ngjyra skofiare do të ndihet i sigurt dhe i mbrojtur. Në veçanti do t’i gëzohen femrat që sapo janë bërë nëna.

Kombinimi i pasur i ngjyrave senzuale është ideal për porosi të pasionuar, të rafinuar dhe ngashënjyes. Ngjyra e fortë e kuqe është thelb i këtij emocioni dinamik të luleve. Aranzhmanin senzual mund t’ia dhuroni personit të dashur në raste të veçanta apo edhe pa ndonjë shkas. Porosia është gjithmonë e bukur.

Një buqetë e tulipanëve të portokallta, narcisëve të verdhë apo mimozave do të jetë e mjaftueshme për buzëqeshjen e atyre që gjithmonë mbesin të rinj në shpirt. Përherë do t’i gëzohet mikja e vjetër apo motra.

Karafili, lule pak e harruar, është simbol i shumë lëvizjeve rebeluese, por në pjesë të ndryshme të botës ka simbolika të ndryshme. Buqeta apo një lule e vetme e karafilit do t’i gëzoj personat me shpirt rebelues.

Të jesh me teke, tekanjoz, shumë kush mendon se nuk është emocion por veçori e karakterit. Ndoshta, por thuhet se kjo ndjenjë apo karakter i cilëson njerëzit që e duan argëtimin, që janë temperament. Këta persona do t’i gëzohen aranzhmanit të luleve me forma ekscentrike dhe ngjyra kontrasti.

Ndjenja e intimitetit, nostalgjisë dhe kënaqësi shprehet me përzierjen e toneve të ciklamës. Aranzhmanet romantike shprehin ndjenjën e dashurisë dhe admirimit dhe kanë ndikim të veçantë tek nënat, motrat, miket e afërta, nuset e ardhshme…

Një shportë me lule në tone të së pembes (roze) të butë dhe të gjelbrës së ndritshme nxit ndjenjën e qetësisë dhe harmonisë. Është dhuratë ideale për gratë e punësuara dhe ambicioze, të cilat kërkojnë moment qetësie. Një oazë e tillë e luleve, për to do të jetë burim i energjisë pozitive. /FermaIme/