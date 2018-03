Rusia u jep instruksione diplomatëve të saj për Kosovë

Përfaqësuesit diplomatik të Federatës Ruse kanë marrë instruksione qëllimi I së cilave është të tregohen lëshimet e KFOR dhe EULEX dhe shkeljen e Rezolutës 1244. Me këtë mbështetje Serbia pret forcim të pozicionit në dialog. Të gjithë përfaqësuesit e Rusisë në KB, por edhe në BE, NATO dhe OSBE kanë marrë tashmë instruksionet që autoriteteve në këto organizata tu shprehin shqetësim lidhur me ngjarjet në Kosovë dhe të tregojnë lëshimet e KFOR dhe EULEX, detyrë e së cilave është ruajtja e rendit dhe paqes në përputhje me Rezolutën 1244, bëjnë raporton gazeta Novosti, përcjellë nga Kosova.info

Ky hap i Kremlinit, siç bëjnë të ditur burimet e gazetës, përveç që paraqet përfaqësimin e fuqishëm të qëndrimeve të Beogradit në në arenën ndërkombëtare, praktikisht është pasoja e parë konkrete e bisedës së hapur telefonike midis Putinit dhe Vucicit. Moska zyrtare ka dënuar arrestimin e drejtorin e së ashtuquajturës zyra për Kosovë pranë qeveris së Serbisë, Marko Gjuriq. Ky demarsh të cilin diplomat rusë do ta deponojnë në KB, BE, NATO dhe OSBE është forcim i ri i rezolutës 1244 që sipas vlerësimeve të Moskës është bazë e cdo bisedimi për statusin e Kosovës.

Analisti Dragomir Angjelkoviq konsideron që Beogradi mbështetjen e hapur ruse duhet ta shfrytëzojë që problem i Kosovës të hapet në OKB në mënyrë tjetër.

“Duhet kërkuar forcimin e misionit të UNMIK në Kosovë e ndoshta edhe Rusia aktivisht të kyçet në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Kemi ardhur në një fazë kur besimi ynë në perëndim ka qenë tërësisht i pabazuar –kemi pasur garancionin e NATO që forcat shqiptare nuk do të shkojnë në veri, ndërsa ROSU ka hyrë në Mitrovicë dhe ka arrestuar Gjuriqin. Disa anëtarë të kabinetit të Qeverisë, sikurse ministri Nenad Popoviq hapur bëjnë thirrje që Beogradi urgjentisht t’i dërgojë ftesë Rusisë të kyçet në Dialog”. /Kosova.info/