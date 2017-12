“Rusia do ta bllokojë anëtarësimin e Kosovës në OKB”

Ministri i jashtëm serb, Ivica Daçiq ka vazhduar me deklaratat e tij thumbuese karshi Kosovës. Ai ka deklaruar se nëse Amerika përfshihet në dialogu, atëherë Serbia do të kërkojë që njëjtë të bëj edhe Rusia.

Madje, Daçiq po shpreson se shteti i Putinit do ta bllokojë anëtarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, transmeton lajmi.net

“Serbia është e angazhuar për dialogun me Prishtinën, por nëse dikush insiston që të ndryshohet formati i bisedimeve të Brukselit dhe të përfshihet Amerika, ne do të kërkojmë Rusinë”, ka thënë ministri serb.

“Serbia nuk është e gatshme të heq dorë nga Kosova. Në këtë luftë nuk jemi vetëm. E para dhe më kryesorja është se Rusia nuk do ta lejojë Kosovën që të bëhet anëtare të OKB-së. E me miqtë tjerë tanë ne do të refuzojmë aplikimet e Kosovës për anëtarësim në UNESCO dhe INTERPOL”, deklaroi Daçiq.

Madje shefi i diplomacisë serbe i ka quajtur rusët vëllezër.

“Në raportet tona me Rusinë nuk ka kalkulime. Ata janë miqtë dhe vëllazëri tanë. Na mbështesin në arenën ndërkombëtare”, përfundoi Ivica Daçiq.

Por anëtarësimin e Kosovës në OKB nuk e përjashtoi presidenti serb, Aleksandar Vuçiq.

Ai tha se një marrëveshje përfundimtarë me shtetin e Kosovës mund ta parasheh anëtarësimin në OKB.