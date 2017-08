Rusia bën film për aneksimin e Krimesë (Video)

“Ky është një vendim që merret vetëm njëherë në jetë,”-thotë një zë në trajlerin për Krimenë, një film rus me buxhet të lartë që dramatizon aneksimin e gadishullit nga Rusia në vitin 2014.

Filmi, që do të jetë premierë në Rusi muajin e ardhshëm dhe përbëhet nga ushtarë rusë, tanke, avionë dhe një histori dashurie që regjisori e përshkruan si “përralla e Romeo dhe Zhulieta”.

Aneksimi rus i territorit të Ukrainës, që çoi në sanksione dhe një përplasje mes Moskës dhe perëndimit, u denoncua ndërkombëtarisht si e paligjshme.

Në Rusi, megjithatë, aneksimi është portretizuar si ngjarje që tregoi se vendi është përsëri një fuqi globale, pas një periudhe të gjatë poshtërimi pas kolapsit sovjetik, raporton The Guardian.

Krimeja, filmi, sjell atë krenari në ekran. Filmi tregon një lidhje romantike midis një gruaje të re nga Kievi, i cila është përkrahëse e kryengritjes pro-evropiane të Maidanit dhe një burrë nga Sevastopoli, i cili bashkohet me rezistencën pro-ruse pas suksesit të Maidanit në Kiev.

Drejtori i filmit Aleksei Pimanov tha se filmi i është dedikuar oficerëve ukrainas dhe rusë të cilët nuk qëlluan kundër njëri-tjetrit dhe shmangën gjakderdhjen në shkallë të gjerë gjatë aneksimit të Krimesë nga Rusia.

“Ne dëshironim të krijonim një film rreth asaj se si duhet ta duam dhe jo ta vrasim njëri-tjetrin,”-u shpreh Pimanov.

Në Ukrainë dhe vende të tjera, megjithatë, filmi ka të ngjarë të shihet si një glorifikim i aneksimit rus. Filmi nuk do të shfaqet në Ukrainë, ku Pimanov ka qenë persona non grata që nga viti 2014 dhe me shumë mundësi nuk do të shfaqet në asnjë vend tjetër jashtë Rusisë përveç në Bjellorusi. Ambasada ukrainase në atë vend dërgoi një notë proteste në Ministrinë e Jashtme Bjelloruse më parë këtë muaj pasi trajleri për filmin u shfaq në kinematë e vendit.