Rusia a do e njohë Kosovën në kuadër të normalizimit të raporteve me ShBA

Ekspertët vlerësojnë se Rusia mund ta njohë Kosovën, nëse do të ishte pjesë e pakos që ka për qëllim zvogëlimin e tensioneve post-luftës së ftohtë që ngarkon raportet e dy vendeve.

Meri Degjevski, një nga ekspertet më me ndikim kur është fjala për Rusinë, ka vlerësuar se është e mundur që Moska të njohë pavarësinë e Kosovës, si pjesë të marrëveshjes së gjerë me ShBA, kur Donald Trump të merë pozitën e presidentit nga Barak Obama.

Degjevski, ish korrespodentë nga Moska dhe Uashingtoni e cila tani shkruan për Gardian, këtë ide e ka publikuar për revistën tabloide britanike Katolik, transmetuar nga Njusvik duke iu referuar pasojave të mundshme të takimit të suksesshëm të Tramp dhe Putin në një të ardhme të afërt.

Presidenti i sapozgjedhur i Shteteve të Bashkuara transmeton Kosova Info ka shprehur në mënyrë të përsëritur dëshirën e tij për t’u takuar me Putinin menjëherë pas inaugurimit të tij, në mënyrë që r marrëdhëniet amerikano-ruse t’i vë në bazë të re.

Dedzevski, e cila takohet me përfaqësuesit e Kremlinit në kuadër të Grupit Valdai çdo pranverë, vlerëson se Rusia mund ta njohë Kosovën, në qoftë se do të ishte pjesë e një pakete që ka për qëllim të zvogëlojë pas Luftës së Ftohtë tensionet e marrëdhënieve që rëndojnë mes dy vendeve.

Në këtë publikim Dedzevski përshkruan Trumpin si një negociator i cili do të vlerësohet nëse udhëheqësi rus ishte serioz kur është fjala për marrëveshjen, dhe i cili do të kthehet dhe të ecë tutje nëse konstaton se ai ishte udhëzuar në përfundime të gabuara.

Megjithatë, Dedževski thotë se Putin është i vendosur për të arritur një marrëveshje me administratën e re amerikane dhe se janë të vogla gjasat të humbasë atë mundësi e cila do t’i kushtonte edhe kur është fjala për pozicionin e tij në vetë Rusinë.

Rusia ka kundërshtuar fuqishëm njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia, pas ndihmës së forcave të armatosura perëndimore në vitin 1999 dhe shpalljes së njëanshme të pavarësisë në vitin 2008.

Shumica e vendeve perëndimore e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por Serbia, Rusia, Kina, e pesë vendet e BE-së dhe shumë vende të tjera nuk e kanë njohur. Në mesin e atyre që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës është një pjesë e madhe e vendeve në Amerikën Qendrore dhe Jugore, Azia dhe gjysma e vendeve në Afrikë.

Numri i vendeve të reja të cilat e njohin Kosovën ka rënë ndjeshëm në vitet e fundit.

Vitin e kaluar, vetëm Surinam dhe Singapori kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur. Në total, 110 vende nga 190 vende anëtare të OKB-së e kanë njohur Kosovën si shtet të pavarur.

Beogradi është zotuar se kurrë nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës dhe nuk heq dorë nga ideja se Kosova është “pjesë përbërëse e Serbisë”, edhe pse ra dakord të normalizojë marrëdhëniet me Prishtinën me ndërmjetësimin e Brukselit./IK/Kosova Info/