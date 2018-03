Rumania, Qipro dhe Spanja nuk do të marrin pjesë në samitin e BE-së për shkak të Kosovës

Rumania dhe Qiproja i janë bashkuar Spanjës në refuzimin për të marrë pjesë në një samit të BE-së, të Ballkanin Perëndimor, për shkak se ata nuk duan të ulen në të njëjtën tavolinë me përfaqësuesit e Kosovës.

Ata, në fakt besojnë se Kosova nuk duhet të trajtohet në mënyrë të barabartë me vendet e rajonit dhe për këtë arsye refuzojnë për të qenë në samit, të planifikuar për 17 maj në Sofje, dhe për t’u fotografuar me përfaqësuesit e Kosovës, mësoi Radio Evropa e Lirë.

Në të vërtetë, nga “burimet e mirë-informuara brenda BE-së”, RSE ka marrë konfirmimin se kohët e fundit Rumania dhe Qipro iu bashkuan palës spanjolle.

Është raportuar se të premten e kaluar Këshilli i BE dërgoi ftesa për të marrë pjesë në samitin. Të mërkurën në Bruksel u takua me përfaqësuesit e përhershëm të vendeve anëtare të BE-së ku, sipas burimeve RSE, Qiproja dhe Rumania kanë konfirmuar se kundërshtojnë pjesëmarrjen e barabartë të Kosovës në samitin në Sofje më 17 maj, i cili do të diskutohet në lidhje me perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor.