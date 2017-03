Rugova: Demarkacioni duhet të kalojë, deputetët ta dëgjojnë partinë

Deputetët nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të ndëshkohen nga ana e partisë nëse e japin votën e tyre kundër demarkacionit me Malin e Zi. Kështu ka lënë të nënkuptohet nënkryetari i kësaj partie Haki Rugova.

Rugova ka thënë se nuk është mirë që deputetët e kësaj partie të mos i respektojnë vendimet e marra nga krerët e saj. Sipas tij, rregullat dhe standardet që i ka çdo parti politike duhet të respektohen.

“..deputeti është i pavarur, por deputetët e LDK-së nuk është mirë që mos t’i respektojnë vendimet e LDK-së. Mirë është që deputetët t’i respektojnë vendimet që i ka marrë partia. Nuk dua të them që do ndëshkohen por partia gjithmonë merret me njerëzit e saj, ose ndëshkohen ose nuk ndëshkohen”, ka thënë Rugova.

“Por rregullat, standardet që i ka çdo parti politike duhet të respektohen. Unë besoj që demarkacioni duhet të kaloj”, është shprehur tutje ai./Express