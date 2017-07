Ruajtja e mjedisit dhe menaxhimi i mbeturinave, mbetet sfidë në Kosovë

Ndotja e mjedisit është shkelje ligjore dhe vepër e cila ndëshkohet me gjobë për secilin shkelës. Edhe pse vitin e kaluar është arritur një memorandum bashkëpunimi në mes Ministrisë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Policisë së Kosovës, megjithatë deri më sot nuk është ndëshkuar askush me gjobë. Ndryshe çështja e ruajtjes së ambienti dhe menaxhimi i mbeturinave ende mbetet sfidë në Kosovë.

Janë të shumta rastet kur qytetarët hedhin mbeturina të ndryshme në hapësirat publike, në rrugë dhe sheshe, por të pakta janë rastet kur ata janë gjobitur për këtë sjellje. Zbatimi i një udhëzimi administrativ që duhet të zbatohet nga Policia e Kosovës, në bashkëpunim me inspektorët komunalë dhe ata mjedisorë nga Ministria e Ambientit, ka çaluar dhe për pasojë, deri me tani nuk është ndëshkuar askush dhe nuk është bërë asgjë në këtë drejtim.

Luan Hasanaj, drejtor i Organizatës “Let’s Do it Kosova”’ tha se Ministria e Mjedisit duhet të bëjë me shumë për mbrojtjen e natyrës, si të gjejë mekanizma për monitorimin dhe respektimin e ligjeve. Ai shton se shoqëria jonë nuk është aspak e kujdesshme, ndërsa kërkon nga policia që të ndërmarrë masa në rastet kur është e nevojshme.

“Jemi duke e monitoruar ne si organizatë zbatimin e këtij udhëzimi administrativ, akoma nuk është asnjë gjobë që ka shqiptuar policia as inspektorët, nëse shihet që po ka ndotje dhe po dëmtohet mjedisi duhet të marrë masa dhe të reagojë Policia”, ka thënë Hasanaj.

Ndërsa, Arbnore Ademi, zëdhënëse nga kompania “Pastrimi”, tha se Ligji për Mbeturinat është i përpiluar në formën me të mirë që do duhej të ishte, por derisa më tash nuk ka gjetur zbatim nga institucionet kompetente:

“Përderisa nuk ka zbatim nga institucionet gjegjëse siç janë: Ministria e Mjedisit, Komuna e Prishtinës, inspektorët duhet patjetër ta kryejnë punën e vet, dhe përderisa nga Policia e Kosovës dhe akterët e tjerë ky ligj nuk gjen zbatim, atëherë nuk mund të presim nga qytetarët ta bëjnë respektimin e ligjit. Presim nga institucionet që të vetëdijesohen dhe ta marrin më me seriozitet menaxhimin e mbeturinave”, thotë Ademi.

Kurse Ibrahim Balaj, nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, tha se në bazë të udhëzimit administrativ që ka hartuar ministria janë të përshkruara veprimet e ndaluara, dhe autoritetet për zbatim të këtij ligji janë Inspektorati komunal dhe ai i Ministrisë, si dhe Policia e Kosovës.

“Në këtë udhëzim janë të përshkruara veprimet e ndaluara dhe si autoritete për zbatim të këtij ligji janë komunat, po dhe duke mos përjashtuar edhe Policinë e Kosovës në raste kur shohin qytetaret që bëjnë veprime të ndaluar, si ata që hedhin mbeturina prej automjeteve në lëvizje si dhe në qytet”, thotë Balaj.

Ndërkaq, Zyra për Informim e Policisë së Kosovës lidhur me këtë temë përmes adresës elektronike i është përgjigjur Radio Kosovës, duke hequr përgjegjësinë e saj. Në përgjigje thuhet se përgjegjëse për implementimin e këtij projekti është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.