Rrjedhin fotografitë dhe detajet e Bentley Coninental GT

Bentley Continental GT ka 13 vite prej kur është lansuar në treg, ndërsa tani janë duke punuar në gjeneratën e ardhshme komplet të re të GT-së, i cili do të lansohet në pranverë të vitit 2018.

Bentley Continental GT do të jetë rreth 100 kilogramë më i lehtë, falë trupi nga alumini, shasis e motorit të ri, por ende peshon mbi 2 ton, transmeton koha.net.

Continental GT do të ketë motorin e ri 6.0 litërsh W12 twinturbo, i cili fillimisht është prezantuar me Bentayga SUV, e që prodhon 650 kuaj fuqi, por do të ofrohet edhe motori më i vogël, 4.0 litërsh twin turbo V8.

Shpejtësinë nga 0 në 100 kilometra në orë e arrin për 3.8 sekonda para se ta arrij shpejtësinë maksimale prej 338 kilometra në orë.

Çmimi i tij ende nuk është konfirmuar, por ai do të jetë rreth 175 mijë euro.