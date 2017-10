Rritja e pagave, grusht i rëndë për Kosovën

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës (OEK), Safet Gërxhaliu, ka thënë se paralajmërimi për rritje të pagave në sektorin publik është grusht i rëndë për Kosovën pasi, sipas tij, kjo do ta thellojë hendekun e varfërisë si dhe do të jetë diskriminuese në raport me sektorin privat.

Në këtë intervistë dhënë për gazetën “Epoka e re”, me rastin 17 Tetorit, Ditës Ndërkombëtare Kundër Varfërisë, Gërxhaliu ka thënë se në Kosovë ka shkallë të lartë të varfërisë ekstreme dhe të papunësisë shkaku i politikave diskriminuese.

