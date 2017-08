Rritet numri i viktimave në sulmin në Barcelonë

Policia ka konfirmuar deri më tash se 13 persona kanë vdekur, derisa të paktën 50 të tjerë janë lënduar, pasi një furgon është përplasur në mesin e këmbësorëve në Las Ramblas në qendër të Barcelonës.

Policia ka njoftuar përmes Twitterit se një person është arrestuar pas sulmit me furgon.

Policia po ashtu i ka hedhur poshtë raportimet se dy persona janë fshehur në një lokal.

Policia ka thënë se sulmin është duke e trajtuar si terrorist.

“Një furgon është përplasur në Las Ramblas në Barcelonë”, ka thënë policia përmes një deklarate.

Shërbimet e emergjencës kanë bërë thirrje që njerëzit të qëndrojnë larg zonës, “Placa Catalunya”, dhe kanë kërkuar mbylljen e stacioneve të trenave dhe të metrosë, në pjesën ku ka ndodhur incidenti.

Gazeta El Pais, ka raportuar se drejtuesi i furgonit është larguar në këmbë, pasi ka lënduar një numër të njerëzve.

Sulmin në Barcelonë e ka dënuar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump.

“Shtetet e Bashkuara e dënojnë sulmin terrorist në Barcelonë të Spanjës. Ne do të bëjmë çdo gjë që është e nevojshme për të ndihmuar. Bëhuni të fortë. Ne ju duam”, ka shkruar presidenti Trump në Twitter.

Edhe liderë të tjerë reaguar pas sulmit në Barcelonë.

Kryeministrja britaneze, Theresa May, ka thënë se “Britania e Madhe e mbështet Spanjën kundër terrorit”.

May e ka dënuar sulmin e “tmerrshëm”, në Las Rambas.

Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka thënë se është “me dhimbje të thellë, pasi ka mësuar për sulmin terrorist, i cili ka goditur zemrën e Barcelonës këtë pasdite”.

Presidenti i Francës, Emmanuel Macron ka thënë përmes Twitterit se “Franca solidarizohet me viktimat e sulmit tragjik në Barcelonë. Ne do të mbetemi të bashkur dhe të vendosur”.

Detajet e plota të incidentit ende nuk janë bërë të ditura, mirëpo që nga korriku i vitit 2016, furgonat dhe mjete të tilla përdoren për sulme në qendra të ndryshme të Evropës, duke përfshirë, Nicën, Berlinin, Londrën dhe Stokholmin.

Deri më tash nga këto sulme me furgona kanë vdekur më shumë se 100 persona.