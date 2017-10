Rritet numri i prishtinasëve të dëshpruar me Shpend Ahmetin: I fundit Ari i URBAN FM

Edhe përkrahësit me të mëdhenj të Shpend Ahmetit tashmë janë dëshpëruar me qeverisjen e tij në kryeqytet. Prishtinasit që e përkrahën Ahmetin për ta fituar Prishtinën katër vite më parë, sot po dalin haptas të dëshpëruar. Ari nga Urban FM thotë se ka pritë më shumë nga Shpend Ahmeti përderisa e krahason me kryetarin aktual të Tiranës, Erion Velijaj.

Sjellja e autobusëve në kryeqytet nuk është e arritura me e madhe siç e vlerëson Shpend Ahmeti me shokë, shkruan ndër të tjera Ari.

“Dje Erioni vendosi se qe nga viti i ardhshem transporti publik i Tiranes te kete vetem autobusa elektrik, me rryme EV. Nje veprim direkt per te ulur shpenzimet (ska nevoj me ble naft) dhe mbi te gjitha per te rritur kualitetin e ajrit”, vazhdon shembullin Ari.

Pastaj vazhdon me krahasime të tjera e thotë se Tirana e Prishtina janë afër por larg për nga zhvillimi.

Së fundi edhe Haki Abazi e Dardan Islami janë shprehur të zhgënjyer me qeverisjen e Ahmetit në kryeqytet.

Raundi i dytë i zgjedhjeve pritet të mbahet më 19 nëntor, për kryeqytetin do të vazhojnë garën Arban Abrashi (LDK) dhe Shpend Ahmeti (VV)

Ky është statusi i tij i plotë:

Food for thoughts aka pse Haki Abazi paj qe besa edhe shume tjere kan prit ma shume nga Shpendi eshte edhe qeshtja “famoze” e autobusave. Perderisa Shpendi and company e vleresojne si te arrituren tyre me te madhe sjelljen e autobusave te rinj, mendoj qe pushteti lokal ka humbur nje shance fenomenale me e shti Prishtinen ne shekullin 21, ashtu siq po bene Erion Velijaj, Tirane. Dje Erioni vendosi se qe nga viti i ardhshem transporti publik i Tiranes te kete vetem autobusa elektrik, me rryme EV. Nje veprim direkt per te ulur shpenzimet (ska nevoj me ble naft) dhe mbi te gjitha per te rritur kualitetin e ajrit. Dicka qe edhe Shpendi ka mujt me e ba, keshtu sic qendron puna, edhe keta te rinjet do te na tymosin ne nafte dhe basically spo shoh ndonj mas nga pushteti lokal per te permisur ajrin (gjate veres disa dite rradhazi ishim me te ndoturit ne bote .. hejj). Me EV buses Shpendi kish gjujt topin pushtetit lokal qe te beje dicka me KEK, Feronikel. Ky eshte nje tjeter, rast, perpos asaj fotos qe tregon me shume se 1 mije fjali i krahasimit te pazarit te Tiranes dhe pazarin e Prishtines. Plus, jam shume i sigurt, qe edhe Brukseli, edhe Washington, edhe shume fondacione, edhe vet prodhuesit Tesla aka Elon Musk kishin perkrah dhe kishin donacione [per kete potez eventual te Shpendit. Prishtina = Tirana, far away so close (sa afer, aq larg) mos te flasim Prishtina= Shkup apo edhe tjerat…

