Rreziku i Kosovës nëse marrëveshja e Demarkacionit dërgohet në Arbitrazh

E nënshkruar në gusht të vitit 2015, marrëveshja e Demarkacionit me Malin e Zi vazhdon të jetë ende e pazgjidhur dhe një nga çështjet aktuale më të komentuara, si dhe një nga kushtet për liberalizim të vizave.

Qeveria ka shkarkuar komisionin e mëparshëm shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, duke emëruar të tjerë emra në komisionin që tani ka zgjedhur.

Se si do të veprohet me këtë çështje ende nuk dihet, derisa komisioni kanë thënë se po presin udhëzimet nga Qeveria.

Lidhur me gjithë këtë, politologu Ramush Tahiri, në një prononcim për gazetën “Bota sot” thotë se Demarkacioni duhet të sillet në Kuvend ose versioni aktual ose një propozim i ri.

“Demarkacioni edhe për Kosovën në këtë faze është i përfunduar. Duhet të bihet dhe të votohet ratifikimi në Kuvend. Ose Qeveria duhet ta bëjë një propozim të ri. Me komisionin e ri e ta rrëzoj të vjetrin”, ka deklaruar ai.

Tahiri e sheh si mundësi edhe dërgimin e Demarkacionit në Arbitrazh, por që sipas tij atje Kosova do ta humb rastin.

“Arbitrazhi në vendimin e tij me 29 qershor 2017 thotë: Kufijtë kadastralë duhet të përputhen me kufijtë e republikave. Kufiri i çdo shteti duhet të definohet me kufijtë e komunave, të cilat definohen me anë të distrikteve të brendshme kadastrale”, ka thënë gjyqtari Gilbert Guillaume. Këtë ta citova nga vendimi i arbitrazhit Slloveni-Kroaci në rast se Kosova e dërgon çështjen në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit. Pra Kosova e humb rastin nëse dëshiron ta rrëzojë marrëveshjen që për palën nga Kosova e nënshkroi zëvendëskryeministri dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi më 26 gusht 2015 në Vjenë”, është shprehur Tahiri për gazetën “Bota sot”.

Sa i përket kundërshtimit të demarkacionit nga AAK, Tahiri thotë se mbetet të shihet se cilin do ta sjellin në Kuvend.

“Nuk e dimë me cilin variant do ta zgjedhë AAK por Haradinaj e ka shkarkuar komisionin e Mehës dhe ka zgjedhur atë të Bulliqit dhe tani duhet pritur me çdo do të dalë në Kuvend”, ka thënë ai.