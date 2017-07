Rreth 40 % e stafit të UP-së, kanë publikuar në revista të dyshimta

Gramos Buçinca zëvendësdrejtor nga Organizata për rritjen e cilësisë në arsim, tha se puna e kësaj organizate lidhet me monitorimin e përzgjedhjes së stafit në UP.

“Ne kemi publikuar edhe disa emra. Këta profesorë kanë plotësuar kriterin minimal. Ne kemi metodologji”, tha ai sot në emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë’, në Radio Televizionin e Kosovës (RTK).

Ai bëri me dije se do të publikojnë emrat që profesorëve që nuk kanë plotësuar kriteret e që janë pranuar në UP. Kjo organizate bazë të punës e ka edhe publikimin në buletinin.

Buçinca, tha se puna e tyre është pritur mirë, pasi që deri më tani nuk ka pasur një organizatë të tillë. ‘Kemi përgëzime nga studentë, profesorë, e asistentë. Edhe rektorati e ka pritur mirë themelimin dhe punën e organizatës”, tha ai.

Sipas tij rreth 40 % e stafit kanë publikuar në revista të dyshimta. “këto revista nuk i plotësojnë kriteret. Profesorët nuk duhet të bien pre e këtyre revistave”, tha ai. Sipas tij këto revista nuk kanë recension.