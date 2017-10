Rregulla të reja të BE: Në Shëngen pa viza vetëm me leje

Qytetarët e vendeve të Ballkanit perëndimor të ardhmen për udhëtim në “Hapësirën e Shëngenit” duhet paraprakisht të kërkojnë leje nga shërbimet kompetente të BE, edhe pse më tej janë të liruar nga nxjerja e vizave. Lejen duhet ta kërkojnë me plotësimin e formularit elektronik, ndërsa përgjigja do të merret në afat prej 72 orëve, por ata që paraqesin rrezik për sigurin e BE, do tu refuzohet leja për udhërtime, thuhet në propozimin për vendosjen e sistemit të ri evropian për lejimin e udhëtimeve. Për këtë shërbim të verifikimit ata duhet të paguajnë 10 euro, por që ky shpenzim do të mbulojë periudhën për udhëtim prej tre viteve, respektivisht derisa të zgjatë afati i pasaportës. Nga pagesa do të lirohen personat më të rinjë se 18 vjet dhe të moshuarit nga 60 vjet, anëtarët e familjeve shtetas të BE-së, si dhe studentët dhe personeli shkencor. Ata gjithashtu duhet të njoftojnë autoritetet e BE nëse kanë qenë të gjykuar për vepra penale të rënda (terrorizëm, eksploatim seksual të fëmijëve, trafikim të qenieve njerëzore ose narkotikëve, vrasje, dhunim) ose qëndrim në ndonjë zonë specifike të konfliktit dhe të gjitha këto në dhjetë vitet e fundit. Nëse aplikuesit I ndodhë refuzimi, do të njoftohet mbi arsyet dhe do të ketë të drejtën e ankesës, përmes gjykatës. /KI/

Related