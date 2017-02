Rrëfimi i Hamëz Jasharit, pak ditë para sulmit nga forcat serbe

Viti 1998 e gjen Prekazin në një rrethim të ashpër të forcave serbe. Cak i tyre ishte kulla e familjes Jashari, të cilën më vonë historia do ta njeh si qendër të rezistencës për lirinë e Kosovës.

Atëbotë, gazetarja Shpresa Mulliqi, kishte arritur të çajë rrethimin e forcave serbe, duke realizuar një intervistë me Hamëz Jasharin.

“Kom mujtë me mshelë derën, mos me u pa… s’kom dashtë. Net e dinë, qe pe dimë që po na shohin edhe s’po frigohum. Jom i gatshum çdo moment me pritë vdekjen” – ishin disa nga fjalët e Hamëz Jasharit të publikua për herë të parë në emisionin Udhëve në RTK.

Audio-incizimin e plotë mund ta ndiqni në linkun më poshtë: