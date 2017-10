Rrëfehet politikania e njohur: Më rrëmbyen UFO-t dhe më …

Një politikane ka pohuar se është rrëmbyer nga UFO-t që i kanë zbuluar sekretet e universit.

Bettina Rodriguez Aguilera, një kandidate e Kongresit nga Miami, dha një intervistë në të cilën tha se ishte rrëmbyer. Aguilera tha se ishte vizituar nga tre jashtëtokësorë me flokë të bardhë, dy femra dhe një mashkull, kur ishte shtatë vjeçe.

59-vjeçarja përshkroi “ngritjen” në anije kozmike me qytetarët e huaj që komunikonin me të telepatikisht. Duke folur në vitin 2009, ajo tha: “Shkova me ta. Kishte disa vende të rrumbullakta atje dhe disa shkëmbinj kuarci që kontrollonin anijen, jo si aeroplanë”.

Aguilera pretendon se të huajt i zbuluan në të vërtetë sekretet e Tokës. Ndër zbulimet që ajo pretendon se ajo mësoi ishte se “qendra e energjisë” në botë është në Afrikë. Ata gjithashtu i thanë asaj se Kalaja e Koraleve – një atraksion turistik i famshëm në Miami – është në të vërtetë një piramidë e lashtë egjiptiane.

Ajo tha se UFO-t i përmendën edhe ISIS-in, por për fat të keq nuk ishte e qartë nëse ata po flisnin për kultin e terrorit apo perëndeshën egjiptiane.

Por, kur u pyetën për “rrëmbimin” e saj përsëri javën e kaluar, Aguilera shmangi pyetjen dhe bisedoi rreth jetës inteligjente në përgjithësi.

Teksa tha: “Për vite me radhë njerëzit, duke përfshirë presidentë si Ronald Reagan dhe Jimmy Carter dhe astronautët kanë pohuar publikisht se kanë parë objekte të paidentifikuara fluturuese dhe shkencëtarë si Stephen Haëking dhe institucionet si Vatikani kanë deklaruar se ka miliarda galaktika në univers dhe ne ndoshta nuk jemi vetëm. Personalisht jam një e krishterë dhe kam një besim të fortë në Zot, i bashkohem shumicës së amerikanëve që besojnë se duhet të ketë jetë inteligjente në miliarda planete dhe galaktika në univers”.