Rrahman Ademaj dhe Hanife Zeqiri, kampion në turneun Flakadani i Karadakut

Të shtunën, në sallën e SHM Profesionale “Jonuz Zejnullahu”, u mbajt turneu i pingpongut për të rritur, në kuadër të manifestimit Flakadani i Karadakut. Morën pjesë rreth 70 pingpongistë dhe pingpongiste nga Kosova dhe Shqipëria.

Garat u zhvilluan në dy faza, në fazën e grupeve dhe fazën e eliminimeve.

Në një ambient shumë të këndshëm sportiv, ku nuk munguan as shikuesit, organizatori, KP Vitia, në bashkëpunim me Komunën e Vitisë dhe FPPK-në edhe kësaj radhe bënë organizim të mirë të turneut.

Te meshkujt, pati ndeshje interesante dhe cilësore. Ndeshje interesante u zhvilluan ndërmjet të Berkan Bajmakut dhe lojtarit më të mirë të Shqipërisë Ilir Shabanajt nga KP Berati. Pas një loje të barabartë, fitues doli Berkan Bermak, që në të tetën e finales humbi nga Rrahman Ademaj po ashtu në një ndeshje mjaft të fortë me 3:1. Ndeshja më e fortë e ditës ishte pa dyshim dueli ndërmjet Dardan Imamit dhe Jeton Beqirit, të cilën e fitoi Dardani me 3:2, e pastaj humbi nga shoku i skuadrës, Fatih Karabaxhaku me 3:1.

Në gjysmëfinalen e parë Rrahman Ademaj fitoi ndaj Fatit me 3.0, e po ashtu edhe Mentor Shabani ndaj Kreshnik Mahmutit.

Ne finale Rrahman Ademaj përsëri dëshmoi se është pingpongisti më i mirë i Kosovës, duke triumfuar ndaj Mentori Shabanit, i cili luftoi për çdo poen dhe tregoi lojë shumë të mirë, me 3:0.

Te femrat, kësaj radhe u paraqitën vetëm lojtarët nga Kpp Drita e Gjilanit, andaj edhe u vendos që ndeshjet të zhvillohen në sistemin e secila me secilën. Më e disponuara për lojë doli të jetë Hanife Zeqiri duke fituar turneun e saj të parë si seniore, ajo fitoi ndaj Linda Zeqirit me 3:0 dhe ndaj Alma Mehmetit me 3:1. Për vendin e dytë Alma ishte më e mirë se Linda duke fituar me 3:1, ndërsa Bleona Mehmeti doli e katërta.

Organizatori, kishte përgatitur shpërblime për të gjithë fituesit, Mirënjohje dhe Kupa.

Aktiviteti i radhës së FPPK-së është ndeshja e fazës së parë të Kampionatit Europian, ku të martën me 27 mars nga ora 18:00 pret Norvegjinë.

Ndërsa në fundjavë do të zhvillohen xhirot e radhës në ligën e juniorve dhe të superligës, http://www.fppk.com/al/left/kalendari-i-garave-fppk//Kosova.info/