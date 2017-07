Rrahim Pacolli: Kështu do të veproj AKR-ja për koalicion

Votat e Aleancës Kosova e Re së Behgjet Pacollit nuk do të shkojnë për Ramush Haradinajn të koalicionit PDK-AAK-Nisma. Në një deklaratë për “Indeksonline”, sekretari i AKR-së, Rrahim Pacolli ka thënë se partia e tyre ka një qëndrim me partitë në koalicion, LDK-në e Alternativën, dhe nuk do të ketë asnjë marrëveshje me PAN-in.

Ai ka shtuar se brenda AKR-së nuk kanë ekzistuar lëkundje rreth çështjes së votimit të Haradinajt për kryeministër, dhe as nuk do të ketë të tilla.

“Jo nuk do të ketë marrëveshje me PAN-in. AKR-ja ka koalicon me tjetër kë dhe ashtu mbetet. AKR-ja mbetet e palëkundur në qëndrimet e saja dhe në koalicionin me të cilin është. Në AKR nuk ka lëkundje dhe as nuk do të ketë”, është shprehur ai.

Pacolli ka komentuar deklaratat e anëtarëve të PAN-it të cilët janë shprehur se i kanë votat për formimin e Qeverisë.

“Nuk e di a i ka PAN-it votat apo jo, por meqë po thotë që i ka votat le ta bëjnë pra Qeverinë. Nuk kanë nevojë të tregojnë që i kanë votat, thjeshtë le ta bëjnë”, ka thënë Pacolli.

Lidhur me seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, Pacolli ka deklaruar se është çështje e presidentit Hashim Thaçi ta thirrë atë seancë.