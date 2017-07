Rozana Radi rrëfen arsyen prekëse: Ja përse nuk dua dasmë (Foto)

Në një intervistë për eimsionin “Prive” në “Klan Kosova”, Rozana Radi u rrëfye përsa i përket jetës së saj profesionale dhe personale. Ndër të tjera në intervistë u diskutua edhe për lidhjen e saj 5-vjeçare me Shpëtim Karabushin, zyrtar në Gjykatën e Apelit. Por, e pyetur nëse do ta kurorëzojnë dashurinë e tyre me një martesë, Rozana u shpreh se nuk e dëshiron një gjë të tillë.

“Përse të martohem? Unë nënën dhe babanë nuk i kam që të më vijnë në dasmë, dy gëzimet e mia më të mëdha. Vërtet kam një motër, por nëse jam e lumtur kështu siç jam, për çfarë më duhet dasma, kur s’kam njerëzit kryesorë të zemrës sime.”- u shpreh këngëtarja. Megjithatë, Rozana nuk e përjashtoi tërësisht mundësinë që një gjë e tillë të ndodhë, pasi siç u shpreh ajo, nuk dihet çfarë sjell jeta.