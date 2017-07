Wayne Ronney rikthehet në klubin e fëmijërisë pas 13 vitesh. 31 vjeçari, është shprehur jam i lumtur që jam rikthyer në shtëpinë time. Ai ka firmosur një kontratë 2 vjecare, dhe do të mbajë numrin 10.

Anglezi do të paguhet 150 mijë eruo në javë, me këtë pagë do të jetë lojtari më i paguar në historinë e klubit. Rooney u largua nga Everton në vitin 2004 kur ishte vetëm 18 vjeç.