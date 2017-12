Ronaldo zgjedhet “sportisti më i mirë evropian i vitit 2017”, lë pas emra të njohur të sportit

Ronaldo është zgjedhur sportisti më i mirë evropian për vitin 2017.

Faqja zyrtare e klubit Los Blancos konfirmoi se Ronaldo fitoi çmimin për vitin të dytë me radhë.

🔝🌍👏 Congratulations to @Cristiano, who has been chosen as the Best European Sportsperson for the second year in a row!#RealMadrid | #HalaMadrid 👇https://t.co/WPG6KW6s0e

