Ronaldo konfirmon shtatzëninë e Georginas (Foto)

Ronaldo do të bëhet prind për herë të katërt. Është vet portugezi që ka konfirmuar shtatzëninë e Georginas.

Katër herë fituesi i “Topit të Artë” Cristiano Ronaldo, ka konfirmuar shtatzëninë e të dashurës, Georgina Rodriguez, raporton El Mundo, transmeton Gazeta Express.

CR7 të hënën mbrëma darkoi së bashku me shokët dhe Abel Matutes Jr., me ftesë të këtij të fundit. Ai foli për fëmijët e lindur dhe atë që do të vijë.

Ky do të jetë fëmija i katërt i Ronaldos, pas Cristiano Junior si dhe binjakëve të lindur në qershor të këtij viti.

“Si janë fëmijët? Mirë, janë të çmuar, jam shumë i kënaqur”.

“Dukesh i kënaqur? Shumë, me të vërtet jam shumë i lumtur”.

“Dhe a jeni i lumtur me tjetrin që po vjen? Po, shumë”, u përgjigj Cris, duke konfirmuar shtatzënësinë e Georginas.