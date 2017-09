Ronaldo gati për rikthim në LK, bën lëvizje maestrale në stërvitje (Video)

Cristiano Ronaldo duket se mezi pret rikthimin e tij në fushë.

Superylli është i suspenduar për pesë ndeshje në La Liga, një periudhë suspenduese që ai ende nuk e ka tejkaluar.

Tash ylli portugez është gati për të luajtur në Ligën e Kampionëve në sfidën ndaj APOEL Nicosias.

Ai u shfaq në stërvitje tejet i përgatitur me disa lëvizje maestrale bashk me ekipin.

Ronaldo edicionin e kaluar ishte golashënuesi më i mirë në Ligën e Kampionëve.

A couple of very cheeky touches from Ronaldo ⚽️👌🔥#UCL pic.twitter.com/WQlel4UlIq

— #UCL (@ChampionsLeague) September 13, 2017