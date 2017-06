Rita Ora verbon, mbulohet e gjitha me diamante

Rita Ora me një veshje joshëse, mbuluar me diamante, i ka verbuar të gjithë. Ylli i popit ka postuar një video në Instagram ku shfaqet shumë seksi.

Ajo shkruan në video: “Mbrëmjen e kaluar. Diamantet janë shokët më të mirë të vajzave.”

26-vjeçarja tregoi format e saj të mahnitshme me një korse të zezë të cilën e kishte kombinuar me një kapele me diamante.

Këngëtarja kishte dalë jashtë për darkë me miqtë e saj të cilët e inkurajonin që të këndonte “Happy birthday Mr President” ashtu siç bëri për John F. Kennedy në vititn 1962 Marilyn Monroe.