Pas “Your Song”, Rita Ora ka konfirmuar se së shpejti do të sjellë edhe një këngë me videoklip.

Në një postimnë Instagram ajo ka zbuluar se do të sjellë me videoklip këngën “Lonely Together” të cilën e ka në bashkëpunim me DJ e mirënjohur suedez, Avicii, transmeton Koha.net.

“Lonely Together” tashmë është publikuar audio më 10 gusht, ndërsa është pjesë e albumit më të ri të Aviciit “Avīci’.