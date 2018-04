Rita Ora merr komplimente për figurën trupore pas performancës në spektaklin amerikan

Këngëtarja e famshme shqiptare ka qëndruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa ka konkurruar me Charli XCX në emisionin televiziv, ‘Lip Sync Battle”.

Ditë më parë, ajo e ka publikuar një fotografi para pasqyrës, në të cilën ka pozuar nga palestra, ndërsa i ka treguar linjat trupore.

.@RitaOra as @OfficialMelB with an all-drag #SpiceGirls squad? Yes. We are most definitely feeling this. #LipSyncBattle pic.twitter.com/oBQ2DuxTqg

— Lip Sync Battle (@lsb) March 30, 2018