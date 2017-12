Rita Ora kujton vitin 2017 me një seri imazhesh

Ajo ka gëzuar një vit jashtëzakonisht të suksesshëm, pas kthimit në skenën muzikore.

Dhe Rita Ora u bë nostalgjike dhe ndërkohë ndau disa nga momentet më të mira të vitit 2017 në Instagram, duke përfshirë disa gjatë veshjeve dhe të një udhëtimi me helikopter në Afrikë.

Ajo për herë të parë ndau poza të nxehta nga një numër i madh i veshjeve – duke përfshirë një për Versace, e cila i shfaqnin linjat seksi trupore.

Sidoqoftë, në stilin e saj të zakonshëm të butë, Rita bëri shaka në lidhje me pamjen e syve në këtë të fundit, duke e thënë “Kur gjoksi ka nevojë për rrobaqepësin e tyre”

Ajo gjithashtu shikoi pas në ditëlindjen gjatë muajit Nëntor, kur udhëtoi për në kontinentin afrikan.

Megjithatë, duke e bërë klipin më zbavitës ishte fakti që Rita mbante një fustan mëndafshi me lule, në një aeroplan me anë të hapura – me erën që i ‘fluturoi’ fustanin që i zbuloi shumëçka.

Ndryshe, Rita tashmë është duke shijuar jetën me të dashurin e ri dhe se gjatë vitit të ardhshëm pret të publikoj këngë të reja.