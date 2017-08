Bukuroshja shqiptare, Rita Ora, gjithnjë shfaqet atraktive.

Ylli me renome botërore ka publikuar një foto ku shfaqet me mini fund i cili ka fytyrë me Paris Hiltonin.

“Gjithmonë @Parishilton”, ka shkruar Rita në postimin e saj në Instagram.

Rita Ora së fundmi po punon me Ed Sheeran për albumin e saj të ri.

Ajo ka performuar me të në një sesion akustik së fundmi.