Rita Ora i kthehet seriozisht muzikës, publikon edhe me klip ‘Your Song’

Këngëtarja me prejardhje kosovare, Rita Ora javë më parë kishte publikuar këngën “Your Song”, ndërsa sot ajo ka sjellë edhe videoklipin e kësaj kënge.

Përmes një postimi në Facebook, Ora ka falënderuar për bashkëpunimin këngëtarin Ed Sheeren dhe Michael Haussmanin.

“Your Song” ka marr afër 11 milionë klikime brenda tre javësh pasi u publikua në YouTube.

Ndryshe, projekti i fundit muzikor i Rita Orës ka qenë ‘Body on Me’, bashkëpunimi me Chris Brown, me të cilin ishte përfolur edhe se janë në lidhje me këngëtaren me prejardhje shqiptare.