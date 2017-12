Rita Ora dhe Liam Payne për “Fifty Shades Freed”

Pas duetit të Zayn Malik dhe Taylor Swift për kolonën zanore të filmit Fifty Shades Darker”, do të jetë një tjetër anëtar i One Direction që do të këndojë për filmin e ardhshëm të sagës, “Fifty Shades Freed”.

