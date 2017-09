Rikthehet Mean Girls, ja kur do vijë filmi i radhës

Tina Fey, skenaristja e filmit të njohur Mean Girls ka njoftuar se do të vijnë përsëri në kinematë botërore në prill të 2018.

Është vazhdimi i komedisë për adoleshentë që nga viti 2004 dhe Tina Fay që shfaqet në film është një nga skenaristet.

Data u zbulua në një postim në Twitter ku shfaqen tre aktoret kryesore që do marrin pjesë. Historia është rreth aadoleshentes Cady që kthehet në ShBA pas një kohe shumë të gjatë dhe duhet të përfshihet me nxënësit e shkollës.

Në kast do marrin pjesë dy emra të njohur të kinematografisë që janë Kerry Butler dhe Erika Henningsen.

Get in, losers. We're coming to Broadway. https://t.co/2CA66nqI0S pic.twitter.com/oPaht4tffo

— Mean Girls Broadway (@MeanGirlsBway) September 6, 2017