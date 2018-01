Rikthehet më në fund Justin Timberlake

Gjatë ditës, pritet që këngëtari Justin Timberlake do të publikojë këngën e tij më të re, shkruan Kosova.info.

Bëhet fjalë për këngën me titull “Supplies” e cila do të debutoj e shoqëruar me videoklip.

Është vet këngëtari ai i cili përmes një postimi të një pjese të videos në profilin e tij në Instagram e bëri të ditur lajmin.

Duke qenë që ka kohë që s’kemi pas një projekt të ri nga këngëtari që një kohë të gjatë, fansat mezi po e presin publikim e këngës e cila vjen para pjesëmarrjes së Timberlake në Super Bowl.