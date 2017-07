Rikthehet Ilir Latifi, ky do të jetë kundërshtari i ardhshëm (Foto)

Kampioni i madh i ringjeve, Ilir Latifi, po kthehet sërish në skenë me ndeshjen e ardhshme që do ta zhvilloj më 9 shtator.

Kundërshtari për Ilirin pritet të jetë Tyson Pedro, 25-vjeçari i lindur në Australi. Ai ka zhvilluar 6 meçe deri më tani, me 6 fitore, dy me “knockout” dhe katër me vendim të gjyqtarëve.

Ky kundërshtar është shumë i papërshtatshëm, por shqiptari ka paralajmëruar se nuk do t’i jep asnjë shans për fitore atij.