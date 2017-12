Rikthehet Dafina Zeqiri, performancë e madhe në Duplex të enjtën

Bukuroshja shqiptare do të performojë të enjtën në kryeqytet, në një nga klubet më të mëdha, në Duplex.

Performanca e saj është konfirmuar edhe nga Duplex në rrjetet sociale.

Duffye do të performojë bashkë me DJ Geek, që më parë ka shkuar në performanca me Dhurata Dorën.