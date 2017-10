Rikthehen temperaturat e larta !

Kthjellimet dominojnë pjesën më të madhe të territorit duke përjashtuar ultësirën perëndimore ku gjatë paradites do të ketë edhe vranësira të përkohshme.Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me kthjellime në bregdet dhe zonat e ulëta ndërsa kthjellime dhe vranësira kalimtare do të ndikojnë kushtet atmosferike në zonat lindore të vendit.Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit sjellin një rritje të lehtë në mëngjes dhe mesditë duke bërë që ekstremumet termike të variojnë nga 8°C në 30°C.

Era do fryjë mesatare me shpejtësi 27 km/h nga drejtimi veriperëndimor dhe perëndimor ku për pasojë, në det do të gjenerohet dallgëzim 2 ballë.