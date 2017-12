Rihapet lufta në VV, ish shoku e akuzon rëndë Molliqajn: As SHIK-u s’ka shpif kaq shumë për Albinin sa Molliqaj

Aktivisti i Vetëvendosjes Egzon Balaj, përmes një statusi në Facebook ka akuzuar ish-sekretarin e kësaj partie, Dardan Molliqajn, për shpifje ndaj Albin Kurtit.

Sipas Balajt “as SHIK-u kurrë s’kanë shpif kaq shumë për Albinin sa Dardan Molliqaj me klikën e tij”.

Postimi i plotë i Balajt në Facebook:

Albini po e bën për pushtet

Albinit po i intereson me qenë në burg

Albini po i don servilat

Albini njeri i Ambasadave

Albini po don koalicion me PDK-në

Albini punon për Surroin

Albini u bo LDK së nuk po e përkrah Gjykatën Speciale!

As Berat Buzhala, Faton Shoshi e Valon Syla bashkë me krejt Shikun kurrë s’kanë shpif kaq shumë për Albinin sa Dardan Molliqaj me klikën e tij.