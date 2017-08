Rezervuan hotel të bukur në Turqi, por ajo çka i priti pushuesit nga Kosova atje, i shokoi (Foto)

Disa pushues kosovarë janë kthyer shumë të zhgënjyer nga pushimi që e kanë bërë në Turqi. Pesë pushues nga Kosova kanë qenë për një javë në hotelin “Sunshine” në Alanya.

375 euro ka qenë pagesa per person në këtë hotel, plus taksa me çmim total 415 euro.

Por, pushuesit ankohen se krejt tjetër gjë dukej në foto dhe krejt ndryshe ishte realiteti i kushteve në këtë hotel.

E.B ka folur për Indeksonline për përvojën e cila sipas saj ishte nga më të hidhurat në jetë.

Ajo ka thënë se për ankesat që i kanë bërë që në ditën e parë, askush nuk jepte përgjigje, as drejtuesit e hotelit, as agjensia “Veneta Travel”, shkruan Indeksonline.