Rexha: Valutat virtuale kanë shumë kundërshtarë, të rinjtë të investojnë në teknologjinë “BlockChain”

Valutat virtuale kanë të ardhme, por e kanë edhe anën e rrezikut, thotë profesori Blerim Rexha që ka doktoruar në Universitetin Teknik të Vjenës dhe është profesor në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës.

Rexha në një intervistë për lajmi.net tregon se si po parashihet e ardhmja e parasë virtuale, cilat janë rreziqet dhe përparësitë dhe ku iu preferon të rinjve të investojnë edhe të edukohet. Rexha ka folur edhe për sigurinë e të dhënave dhe ku rangohet Kosova në këtë drejtim.

Lajmi.net: Për ata që nuk e dinë çka janë valutat virtuale?

Rexha: Valutat virtuale (paratë virtuale) janë dokumente (fajlla) digjitalë që nuk janë në kontrollin e një banke qendrore, apo autoriteti shtetëror dhe që jo-domosodshmërisht janë të lidhur me ndonjë valutë reale, por janë të pranuar nga bizneset dhe qytetarët për qëllime të pagesës dhe ruajtës në formë elektronike.

Lajmi.net: Si po parashihet e ardhmja e BitCoinit?

Rexha: Protokolli BitCoin parasheh që procesi i gërmimit të përfundoi në vitin 2140 (nga aspekti teknik), ndërsa nga aspekti i shfrytëzimit BitCoin mbetet ende krypto valutë me e përhapur dhe me vlerën me të madhe në treg.

Lajmi.net: Sa janë gjasat qe te hyj në burse valuta virtuale dhe a do t’i rritej vlera?

Rexha: Sigurisht që tendenca është andej, por valutat kriptografike kanë ende shumë kundërshtarë.

Lajmi.net: Në Kosovë ka numër te konsiderueshëm që kanë investuar në këtë fushë. Si i këshilloni kosovarët, të vazhdojnë të investojnë?

Rexha: Tregu u krypto valutave është treg shumë i lëvizshëm, pra me shkallë të lartë të rrezikshmërisë! Përderisa kërkesa është në rritje, për ata që kanë investuar në fillim, dhe që janë në maje të piramidës, fitimi po rritet. Edhe në Kosovë ka të interesuar dhe që tani më kanë investuar, flitet deri në miliona euro infrastrukturë. Kosovarët, veçanërisht të rinjtë i këshilloi të investojnë vetëm në edukim, në teknologjinë “BlockChain”, fondamenti i krypto valutave. Teknologjia “BlockChain” po e transformon procesin e digjitalizimit, dhe të rinjtë tanë kanë mundësi të jenë pjesëmarrës aktiv.

Lajmi.net: A ka rreziqe investimi ne Bitcoin?

Rexha: Po, dhe rreziqet janë të shumta. Rreziku më i madh është shembja e pa kontrolluar kësaj piramide te BitCoin! Pra, shfrytëzuesi i krypto valutës BitCoin duhet që së pari të konvertoj parat e vërteta (ose asete tjera të prekshme) me një dokument digjital (i pa-prekshëm dhe një vlerë shumë afatshkurtër). Humbja, vjedhja apo prishja e harduerit, kur ruhet ky dokument digjital, çon drejtpërdrejt edhe në humbjen e qasjes në valutën kriptografike.

Lajmi.net: Studentet e UP-se, degës se Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, kanë prodhuar shumë aplikacione, a ka arritur sukses ndonjëri nga ta me punën e tyre?

Rexha: Studentet tanë, në kuadër të punimit të diplomës baçelor e kanë për obligim të zhvillojnë edhe nga një shembull praktikë të aplikimit të njohurive të tyre nga fusha e inxhinierisë kompjuterike. Dhe shumë i marrin këta shembull për të zhvilluar dhe përsosur aplikacionet ekzistuese. Disa edhe kanë krijuar kompanitë e tyre, tani me shumë bashkëpunëtorë. Në përgjithësi, me projektet e realizuara ata ia kanë rritur vetës vlerën në tregun e punës.

Lajmi.net: Sa aplikacione kanë prodhuar këta studente përgjatë kohës që punoni me ta?

Rexha: Secili studentë, varësisht nga detyra që ka, mentori por edhe nga kureshtja personale mund të zhvillojnë shumë aplikacione. Unë deri më tani kam udhëhequr mbi 50-60 aplikacione të tilla, të cilat do ti ndihmojnë shoqërisë dhe kanë potencial për zhvillim të mëtutjeshëm.

Lajmi.net: Ku rangohet Kosova në sigurinë e të dhënave?

Rexha: Kosova, sikurse edhe në fushat tjera, rangohet mjaft dobët (shumë poshtë) në nivel ndërkombëtarë, por qëndrojmë mirë në nivelin rajonal, kur krahasohemi me vendet fqinje sepse tani më Kosova ka arritur të krijoj mekanizmat e duhur shtetëror për sigurinë e të dhënave.

Lajmi.net: Çka do t’i ndodhte një shteti nëse i sulmohet sistemi elektronik?

Rexha: Në një shtet, shoqëri ky Interneti është platforma kryesore e punës, shkencës dhe komunikimit social padyshim sulmi ndaj një sistemi të tillë do ta paralizonte jetën e qytetarit, nuk donë shumë imagjinatë për të kuptuar se çka ndodhe nëse një moment bie sistemi elektronik i komunikimit – Interneti!

Lajmi.net: A kemi ndonjë mas parandaluese si shtet për sulmet eventuale qe mund te vijnë?

Rexha: Kosova në vitin 2016 ka aprovuar “Strategjinë Shtetërore për Sigurinë Kibernetike dhe Planin e Veprimit 2016 – 2019”, dhe po ashtu ka marr të gjitha masat të realizoj detyrat që janë dal nga kjo strategji, e në veçanti aty janë adresuar: (i) Mbrojtja e infrastrukturës kritike të informacionit, (ii) Zhvillimi institucional dhe ngritja e kapaciteteve, (iii) Reagimi ndaj incidenteve, dhe (iv) Bashkëpunimi ndërkombëtar. Tani njësia nacionale për siguri kibernetike (KOS-CERT) njofton te gjithë opinion për rreziqet aktuale në fushën e sigurisë kibernetike dhe masat parandaluese.