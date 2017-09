Reperi kosovar përgatitet për ‘luftë’ (Foto-Video)

Reperi kosovar, Capital T ka lajmëruar se së shpejti do publikojë projekte të reja që do ndryshojnë tërësisht frymën.

“Gati për luftë,” – shkruajti në një postim në Instastory. Ka disa kohë që lajmëron se në tetor do vijë me të reja, të cilat nuk i kemi parë asnjëherë në muzikën shqiptare.

Ndërkohë ka publikuar disa video ku shfaqet me reperin 2po2 nga një këngë e re, por që nuk e ka publikuar akoma.

Këtë sezon veror, ai solli idenë e rikthimit të këngëve të vjetra me tekste moderne me ‘Hatixhe’. Nuk na mbetet gjë tjetër vecse të presim tetorin për të parë nëse ai do sjellë ide të reja që do pushtojnë tregun muzikor gjatë dimrit.