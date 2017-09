Reperi i njohur qëllohet për vdekje në qendrën tregtare (VIDEO)

Jang Dolf është qëlluar në Los Angjelos, ndërsa sipas portalit amerikan TLZ ai është qëlluar me disa plumba dhe është dërguar në spital. Në vend ngjarje janë parë tre sulmues. Ky incident ka ndodhur para shitores së këpucëve në një nga qendrat më të njohura Tinseltoën.

Sipas njoftimeve nga mediet, Jang ka qenë gjallë në momentin kur është dërguar në spital ku menjëherë I është nënshtruar operimit, ndërsa sipas disa burimeve nga spitali me siguri se do të mbijetojë. Ndryshe Jang është 32 vjecar I lindur në Cikago me emrin Adolf Tornton Junior. Ky reper është I njohur në ShBA, dhe pas vete ka dhjetëra këngë. Një nga këngët e tij të fundit është “100 shots”, respektivisht “100 të shtëna”, ndërsa është bërë pas përpjekjes së parë të likuidimit të Dorfit, kur në automjetin e tij të blinduar në shkurt të këtij viti është shtënë 100 herë. /KI/



